برشلونة يكتسح فياريال برباعية .. وكومان ينجح في إختباره الأول

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً علي ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

ونجح الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا في ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني في تقديم عرض مميز

وحصد أول ثلاثة نقاط للفريق.

سجل أول هدفين لـ برشلونة النجم الشاب أنسو فاتي ، في الدقائق 16 و20 على الترتيب، ثم سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث عبر ركلة جزاء في الدقيقة

35، ثم سجل بو تورس هدف البرسا الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة سيطرته علي ملعب اللقاء الا انه اكتفي برباعية الشوط الأول لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة الي ثلاثة نقاط من مباراة واحدة، بينما توقف رصيد فياريال عند أربعة نقاط.