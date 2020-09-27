أهدي أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الفوز اليوم على الجونة لطارق يحيي المدير الفني المؤقت الذي تنتهي مهمته رسمياً اليوم.
وعزز الزمالك آماله في الحصول على المركز الثاني لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، عقب فوزهالصعب 4-3 على ضيفه الجونة اليوم الأحد في الجولة الثلاثين للمسابقة.
وشدد أحمد سيد زيزو عن الهدف الذي سجله من كرة ثابتة أنه لمح حارس الجونة متمركز بعيداً عن الزاوية القريبة ما جعله يفكر بسرعة في وضعالكرة بهذا الشكل.
أوضح أحمد سيد زيزو أنه لا يعرف ما يفكر فيه المدرب البرتغالي الجديد باتشيكو لكن كل ما يعنينا هو تنفيذ تعليماته بشكل كبير في المباريات المقبلة لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الذي نتمناه الجميع.
تابع أنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر لأنه لعبه كثيراً في أوروبا لكن بالطبع أن تحت أمر الزمالك في أي مكان داخل الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر زيزو يهدي الفوز علي الجونة لطارق يحيي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.