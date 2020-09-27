زيزو يهدي الفوز علي الجونة لطارق يحيي

أهدي أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الفوز اليوم على الجونة لطارق يحيي المدير الفني المؤقت الذي تنتهي مهمته رسمياً اليوم.

وعزز الزمالك آماله في الحصول على المركز الثاني لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، عقب فوزه

الصعب 4-3 على ضيفه الجونة اليوم الأحد في الجولة الثلاثين للمسابقة.

وشدد أحمد سيد زيزو عن الهدف الذي سجله من كرة ثابتة أنه لمح حارس الجونة متمركز بعيداً عن الزاوية القريبة ما جعله يفكر بسرعة في وضع

الكرة بهذا الشكل.

أوضح أحمد سيد زيزو أنه لا يعرف ما يفكر فيه المدرب البرتغالي الجديد باتشيكو لكن كل ما يعنينا هو تنفيذ تعليماته بشكل كبير في المباريات المقبلة لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الذي نتمناه الجميع.

تابع أنه يفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر لأنه لعبه كثيراً في أوروبا لكن بالطبع أن تحت أمر الزمالك في أي مكان داخل الملعب.