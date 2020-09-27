التعادل يحسم موقعة روما ويوفنتوس في قمة مواجهات الدوري الايطالي

انتهت المواجهة النارية بين فريقي روما و يوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تقدم فريق لعاصمة الإيطالية بالهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق جوردان فيرتو من علامة الجزاء، قبل أن يدرك

كريستيانو رونالدو التعادل في الدقيقة 44 من ركة جزاء ايضاً.

وفي الدقيقة 45 نجح فيرتو في تسجيل ثاني أهدافه بالمباراة ليستعيد روما التقدم من جديد.

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وشهدت المباراة حالة طرد للدولي الفرنسي

ادريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس في الدقيقة 62.

وعلي الرغم من اللعب بعشرة لاعبين فقط، نجح رونالدو مرة أخري في تسجيل هدف التعادل للبيانكونيري في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد روما الي نقطة واحدة من مباراتين ليحتل المركز الثالث شر، بينما ارتفع رصيد يوفنتوس الي اربعة نقاط في المركز الخامس.