مدحت عبد الهادي: قدمنا مباراة جيدة امام الجونة ونتمني التوفيق لطارق يحيي

أعرب مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز علي الجونة مساء اليوم الاحد برباعية مقابل ثلاثة اهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة30 للدوري الممتاز.
وقال مدحت عبد الهادي: " الحمد لله علي الفوز ، قدمنا مباراة جيدة ، سيكون هناك علاج لكل الأخطاء، التي تسببتفي تغييرات باللقاء".
وأضاف: " بالتأكيد فوز مهم من أجل المواصلة كذلك بالنسبة للكابتن طارق يحيي كان من المهم أن يكون الختام اليوم له بفوز".
وأكمل : " نشكر الكابتن طارق يحيي علي هذة الفترة ، ونتمني التوفيق في المرحلة القادمة المهمة ".
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