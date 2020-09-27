وزير الشباب والرياضة يختتم زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج

اختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته الميدانية لمحافظة سوهاج بتكريم المتميزين رياضيا واصغر رئيس مركز شباب وكذلك جولة تفقدية للبازرات السياحية بالحديقة المتحفية والتي تم إنشائها على مساحة 137 متر وتم تخصيصها لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التي تشتهر بها محافظة سوهاج . برفقه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية .

حيث كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الدكتور محمد مهران حسني مدرس بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط كأصغر رئيس مجلس إدارة

لمركز شباب الشيخ زين الدين ومشاركته في اللجنة المنظمة لكأس الأمم خ 2019 ، كما قام بتكريم فريق السلة رجال بنادي سوهاج الرياضي لصعوده للدوري الممتاز ب ، وتكربم فريق رفع ألعاب القوي بنادي الإيمان للمعاقين لحصولهم علي 5 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية في بطولة الجمهورية وفريق رفع الأثقال بذات النادي لتفوقه الرياضي .



وأعرب صبحي عن سعادته بهذه الإنجازات تعد نتاج مجهود مبذول

وعمل كبير علي مستوي الفرق الجماعية وخاصة فرق المعاقين والتحدي الغير مسبوق المحقق من جانبهم .من جانبه ، قال المحافظ أن الحديقة شهدت أعمال تطوير وتجميل على مساحة 4123 متر مربع ، وإنشاء 12 بازار سياحي للتسويق لمنتجات الحرف التراثية بالمحافظة.

وتضمنت جولة الوزير بمحافظة سوهاج ، زيارات ميدانية لمراكز شباب المدينة وناصر وأندية الرحلات الايمان للمعاقين وماراثون للدراجات ولقاء حواري مع شباب سوهاج وتكريم المتفوقين رياضيا بالمحافظة ، واختتمها بجولة للحديقة المتحفية .

وقام أمس الدكتور أشرف صبحي بزيارة لمحافظة أسيوط شملت مراكز شباب الواسطي والفتح وابوتيج وصدفا ونادي أسيوط الرياضي وماراثون للدراجات ولقاء شبابي وتكريم المميزين رياضيا بأسيوط .

