محمد حسن يغيب عن الزمالك أمام المصري

يغيب محمد حسن لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الجونة. بالجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الجونة. وفاز الزمالك على الجونة باربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين للدوري.

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