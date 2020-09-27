طارق يحيي يوجه رسالة شكر للاعبي الزمالك

حرص طارق يحيي المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي الإجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية مباراة الجونة وانتهاء مهمته المؤقتة مع الفريق. الفريق. ووجه طارق يحيي الشكر للاعبي الزمالك علي فوزهم في مباراة اليوم بجانب المباريات السابقة. وأكد يحيي لنجوم الفريق الأبيض أن سيحضر الي مقر النادي للاحتفال مع اللاعبين عقب فوزهم ببطولة دوري ابطال افريقيا. وحقق الزمالك فوزاً صعباص علي ضيفه الجونة مساء اليوم الأحد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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