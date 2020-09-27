صبحي والفقي في جولة بالممشي السياحي بكورنيش سوهاج

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، بجولة بشوارع سوهاج والممشي السياحي للمحافظة بمنطقة الكورنيش .
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هناك العديد من المقومات، داخل
فيما صرح محافظ سوهاج بأهمية الممشي السياحي والانتهاءمنه كصرح سياحي علي غرار المدن السياحية الكبري .
جاء ذلك خلال جولة الوزير والمحافظ الميدانية لمحافظة سوهاج والتي بدأت صباح اليوم بماراثون للدراجات وتفقد لمراكز شباب ناصر والمدينة ونادي الرحلات بحي الكوثر ونادي الايمان للمعاقين ولقاء حواري مع شباب سوهاج .
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