الزمالك يذبح الجونة في الوقت القاتل.. والدفاع الأبيض علامة إستفهام كبيرة

في مباراة مثيرة وغريبة الأطوار، حقق فريق الزمالك فوزا مهما كاد يهدر دفاع الزمالك كالعادة لفريقه نقطتين ثمينتين بعد التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف امام الجونة الى تعادل 3-3 خلال عشر دقائق تقريبا ًفي المباراة التي أقيمت بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 30 للدوري الممتاز.

وكاد الجونة أن يخطف االنقطة، بعد ان تمكن من تسجيل هدفين متتاليين ويدرك التعادل 3-3 ولو ركلة جزاء صحيحة بعد العودة الى الفار في الدقيقة 92، لضاعت نقطتين ثمينتين ودخل الفريق في حسبة برما مع مركز الوصافة.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود علاء هدفين متتاليين" من ركلتي جزاء" في الدقائق 39 و56 و65 و،92بينما أحرز ثلاثية الجونة والتر بواليا هدفين متتاليين ولؤي وائل في الدقائق 13 و75 و80.

ويتحمل دفاع الزمالك خاصة قلبي الدفاع محمود علاء والونش مسؤولية الأهداف الثلاثة بجانب أخطاء فنية من طارق يحي المدرب في الدفع بفرجاني ساسي في وقت حساس رغم عدم تأدية التونسي لدوره الدفاعي،وسحب أوراق رابحة مبكرا مثل اشرف بن شرقي ويوسف أوباما وكأنها مباراة ودية لتجهيز اللاعبين.

ارتفع رصيد الزمالك الى 61 نقطة منفردا بالمركز الثاني ،نقطة وتجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

الشوط الأول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما ونجح في تهديد حقيقي لمرمى الجونة من خلال كرات بينية خلف دفاعات المنافس والتي اربكت خط الدفاع ووجد كاسونجو الفرصة كبيرة في استغلال مساحات خالية ويسدد من شبه انفراد من

35 ياردة من خارج منطقة الجزاء يبعد بصعوبة الحارس اسلام طارق الكرة الى ركنية.

فشل الزمالك في استغلال السيطرة وحالة الإرتباك لدفاعت ووسط الجونة وقبل أن يفيق الجونة الذى اعتمد على مرتدات تكسرت سريعا وقبل الوصول للثلث الاخير من ملعب الأبيض.

هدف مفاجئ في حراسة علاء.!

وسط السيطرة البيضاء، وفي الدقيقة 13 ومن أول هجمة للجونة، وضربة حرة مباشرة بالقرب من الضربة الركنية الى داخل منطقة الجزاء يرتقي من أعلى نقطة والتر بواليا وسط حراسة محمود علاء ويضع صاروخ براسه مسجلا هدف التقدم للجونة

يضغط الزمالك ويهدر بغرابة كاسونجو ويرد عموري من هجمة سريعة ومن داخل المنطقة يلف ويضع بليسينج بعيدا عن المرمى.

يواصل الزمالك مع تحرك بن شرقي وعبد الله جمعة يسارا ويلعب عرضية لسيد زيزو يتباطئ ويبعد الدفاع.

هدف زيزو " الرائع"

في الدقيقة 39 ومن ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء حصل عليها بن شرقي ، وبذكاء يخدع احمد زيزو الجميع ويسدد الكرة في المرمى والزاوية البعيدة- غير المتوقعة- بدلا من ارسال عرضية- تسكن المرمى بعد أن بجوار القائم من الداخل الى الشباك.

يعتمد الجونة على سرعة لاعبيه خاصة عموري وبواليا وأكرم توفيق واسلام رشدي واحمد مجدي ويراوغ عموري داخل المنطقة ويسدد ويبعد بقدمه محمود علاء وأخرى برأس

بواليا ويبعد عبد الله جمعة بالقرب من القائم الأيسر.

الشوط الثاني

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بدأ الجونة الشوط الثاني مهاجما ويهدر والتر بواليا مصدر ازعاج للدفاع الأبيض وجاءت محاولات الزمالك على استحياء خلال الدقائق الأولى.

وهدف للأبيض

في الدقيقة 56 ومن جملة ملعوبة تنتهي نهاية سعدية من حازم امام عرضية داخل منطقة الجزاء يحسن اشرف بن شرقي استقبال الكرة ويراوغ ويلعب عرضية يخطأ احد المدافعين ويصطاد الكرة يوسف اوباما ويغمز الكرة الى داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأبيض.

ويدفع طارق يحي بالثنائي فرجاني ساسي واسلام جابر ويستعيد الجونة خطورته بحثا عن التعادل وينقذ جنش ببراعة ويحول رأسية بواليا الى ركنية

ركلة جزاء.وهدف

في الدقيقة 65 يستلم زيزو الكرة ويقتحم منطقة الجزاء ويراوغ ويعرقله احد المدافعين يحتسب الحكم ركلة جزاء يتصدى لها محمود علاء ويضع الكرة على يمين الحارس بينما ارتمى يسارا محرزا الهدف الثالث.

بعد الهدف كاد يسجل احمد ياسر ريان الذى تم الدفع به مكان سراج أكا ويبعد الدفاع وجنش.

خطأ دفاعي وهدف للجونة

في الدقيقة 75 ومع استمرار الثغرات والأخطاء الدفاعية للزمالك كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء للخطير لم يحسن ثنائي القلب الدفاعي علاء والونش تقدير ابعاد الكرة ليتسلم بأريحية بواليا ويسدد مسجلا الهدف الثاني.

هدف ثالث

في الدقيقة 80 ومن ضربة حرة تصل الكرة على رأس المدافع المتقدم لؤي وائل يرتقي دون اي صعود من المدافعين خاصة قلبي الدفاع وبرأسه يضع على يسار جنش مسجلا الهدف الثالث.

قبل نهاية المباراة بدقيقتبن يهدر مصطفى فتحي بغرابة من عرضية وفي حلق المرمى تمر الكرة من فوق قدمه وتضيع الفرصة.

يواصل الزمالك اهدار الفرص السهلة خاصة من مصطفى فتحي ومصطفى محمد.

في الدقيقة 92 ومن عرقلة لعبد الله جمعة داخل المنطقة ومع العودة الى الفار يحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة للزمالك يتصدى لها محمود علاء ويحرز على يمين الحارس بنفس الهدف الثالث أرضية محرزا الهدف الرابع.