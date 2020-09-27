تقنية الفار تنقذ الزمالك أمام الجونة وتبقي عليه في وصافة الدوري المصري

عزز الزمالك آماله في الحصول على المركز الثاني لبطولة الدوري المصري، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، عقب فوزه الصعب امام ضيفه الجونة 4-3، ضمن مباريات اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

نُقلت مباراة “الزمالك والجونة” على قناة أون تايم سبورت HD، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، واقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

دخل الزمالك مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثاني المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسعى إلى تحقيق أقصى استفاده ممكنة عن طريق إشراك البدلاء وتجهيزهم وإراحة الأساسيين قبل المواجهة المرتقبة أمام “الرجاء” المغربي.

وعقب حسم الأهلي (المتصدر) لقب المسابقة هذا الموسم مبكرا للمرة الثانية والأربعين في تاريخه والخامسة على التوالي، انحصر الصراع على المركز الثاني، بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط أمام بيراميدز، صاحب المركز الثالث، الذي يواجه ضيفه الاتحاد السكندي في نفس المرحلة، علما بأن الفريق الأبيض سوف يتم خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم، كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية انسحابه من لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في فبراير الماضي.

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وبادر الجونة بالتسجيل عبر محترفه الزامبي والتر بواليا في الدقيقة 14، لكن أحمد سيد زيزو أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف يوسف إبراهيم (أوباما) الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 56، فيما أحرز محمود علاء الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

استغل الجونة حالة الهدوء والاطمئنان على الفوز التي شعر بها لاعبو الزمالك، ليعود بواليا لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 75، فيما أضاف زميله لؤي وائل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف محمود علاء الهدف الرابع للزمالك من ركلة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة.

ولعب الزمالك 29 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل 7، وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25 هدف كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي الذي اهتزت شباكه 8 مرات.

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