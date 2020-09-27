يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الزمالك والجونة في الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الأحد 27-9-2020 ضمن الجولة الـ30.

عزز الزمالك آماله في الحصول على المركز الثاني لبطولة الدوري المصري، المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، عقب فوزه الصعب امام ضيفه الجونة 4-3.

وعقب حسم الأهلي (المتصدر) لقب المسابقة هذا الموسم مبكرا للمرة الثانية والأربعين في تاريخه والخامسة على التوالي، انحصر الصراع على المركز الثاني، بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط أمام بيراميدز، صاحب المركز الثالث، الذي يواجه ضيفه الاتحاد السكندي في نفس المرحلة، علما بأن الفريق الأبيض سوف يتم خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم، كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية انسحابه من لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي في فبراير الماضي.

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وبادر الجونة بالتسجيل عبر محترفه الزامبي والتر بواليا في الدقيقة 14، لكن أحمد سيد زيزو أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.

تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف يوسف إبراهيم (أوباما) الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 56، فيما أحرز محمود علاء الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

استغل الجونة حالة الهدوء والاطمئنان على الفوز التي شعر بها لاعبو الزمالك، ليعود بواليا لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 75، فيما أضاف زميله لؤي وائل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف محمود علاء الهدف الرابع للزمالك من ركلة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة.

إليكم فيديو أهداف الزمالك والجونة في الدوري المصري

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