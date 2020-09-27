بث مباشر | نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

يستضيف برشلونة نظيره فياريال، فى قمة مباريات اليوم الاحد 27-9-2020، ضمن منافسات الجولة الـ3 فى الدوري الاسباني “الليجا“.

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب كامب نو في كتالونيا.

تنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وتنقل كذلك على قناة “ماتش فوتبول 1” وقناة سبورت بلاس البلغارية وبي إن سبورتس الفرنسية الأولى، وقناة لا ليجا تي في بار، وقناة دازن 2 أتش دي، ونقةا دازن إيطاليا الأولى، وقناة لا ليجا تي في بريطانيا.

ولم يخض برشلونة أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي 2021/2020، بسبب انشغاله بمباراة كأس جوان جامبر، كما حصل على عطلة أطول من ريال مدريد بسبب تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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أما فياريال فقد خاض جولتين في الليجا خلال الـ 10 أيام الماضية أمام هويسكا وإيبار، واستطاع جمع 4 نقاط ليحتل المركز الثامن بفارق نقطتين عن بيتس المتصدر من 3 مباريات.

وأخفق فياريال في تحقيق أي فوز أمام برشلونة منذ مارس 2008 عندما انتصر في ملعب كامب نو بنتيجة 2/1، وسقط الفريق في الخسارة 18 مرة، وتعادل 6 مرات.

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