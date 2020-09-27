حارس ليفربول “كاريوس” مطلوب في الدوري الألماني

أكد أوليفر رونرت، المدير الرياضي لنادي يونيون برلين الألماني، سعي النادي إلى ضم لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي.

وصرح رونرت اليوم الأحد بقوله إن ” لوريس كاريوس قادم جديد محتمل”، مشيراً إلى أن المحادثات الخاصة بهذا أحرزت تقدمًا لكن الانتقال لم يتحدد بعد.

ورفض رونرت أعتبار سعي النادي إلى ضم كاريوس بمثابة سحب للثقة من حارس الفريق الحالي، اندرياس لوته، الذي كان قد انتقل إلى نادي العاصمة في الصيف الماضي قادمًا من اوجسبورج، وأكد رونرت على دور لوته في حصول الفريق على نقطة من تعادله الإيجابي مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق وقال:” نحن راضون جداً عنه”.

في الوقت نفسه، رأى رونرت أنه في ظل وجود كاريوس سيبدأ التنافس من جديد على حراسة مرمى يونيون برلين.

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وكان كاريوس27/ عامًا/ قد تمت إعارته في 2018 إلى بشكتاش اسطنبول التركي، قبل أن يعود إلى ليفربول في مايو الماضي.

غير أن كاريوس، المولود في ولاية بادن – فورتمبرج، لم يعد له دور تحت القيادة الفنية ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

كان كاريوس محترفُا في صفوف نادي ماينز الألماني وخاض معه 91 مباراة في الدوري الألماني.