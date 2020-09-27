تشكيلة الزمالك الأساسية أمام الجونة في الدوري المصري.. “جنش يعود وكاسونجو يقود الهجوم”

أعلن المدرب المؤقت طارق يحيى تشكيلة الزمالك الأساسية أمام الجونة، في المباراة التي تقام اليوم الأحد 27-9-2020، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

ودفع طارق يحيى بالحارس محمود عبدالرحيم “جنش” ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، على حساب محمد أبو جبل، حيث سيكون الصراع شرس بين الثنائي تحت أعين البرتغالي جايمي باتشيكو الذي يحضر المباراة من المدرجات، بعد إتمام التعاقد رسميا مع النادي الأبيض.

فيما عاد حازم إمام الظهير الأيمن للظهور ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، بعد غياب عن المواجهات السابقة بسبب الإصابة، فيما يلعب عبدالله جمعة في الجبهة اليسرى وثنائي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي “الونش”.

ويشارك إمام عاشور بدلا من فرجاني ساسي ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، فيما يعود المغربي أشرف بنشرقي للمشاركة من بداية المباريات بعدما ظهر في المباراة السابقة أمام طنطا كبديل.

ويقود هجوم الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو، على حساب مصطفى محمد الذي يريد الرحيل مع ختام الموسم الجاري، بعدما تلقى عدة عروض من جانب أندية تركية.

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وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: كابونجو كاسونجو.