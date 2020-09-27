بث مباشر | شاهد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “يوفنتوس وروما” في إحدى مباريات اليوم الأحد 27-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

تنقلمباراة “يوفنتوس وروما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على سكاي سبورت سيريا آ، وقناة بريمير سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأولمبيكو”.

يدخل فريق “يوفنتوس” ثاني مبارياته في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب “أندريا بيرلو” الذي سيسعى إلى تقديم أوراق اعتماده إلى جماهير السيدة العجوز من خلال المواجهة الصعبة الأولى له هذا الموسم.

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وحقق يوفنتوس الفوز في مباراته الأولى امام سامبدوريا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعبه “أليانز ستاديوم”.

في المقابل يدخل “روما” المباراة بظروف صعبة بعدما قررت المحكمة الرياضية إعتباره خاسرًا بنتيجة (3-0) في مباراته الأولى أمام هيلاس فيرونا بسبب خطأ إداري من مسئولي فريق ذئاب العاصمة، بعد مشاركة اللاعب الدولي المالي “أمادو دياوارا” في المباراة دون تسجيله في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وشارك دياوارا، في مباراة هيلاس فيرونا، واسمه مسجلاً في قائمة اللاعبين تحت سن 22 عامًا في الفريق منذ الموسم الماضي، والآن أصبح عمره 23 سنة.

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