بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم في الدوري الإسباني بين برشلونة وفياريال، لحساب الجولة 3 من مسابقة الليجا.

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب كامب نو في كتالونيا.

تنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، وتنقل كذلك على قناة “ماتش فوتبول 1” وقناة سبورت بلاس البلغارية وبي إن سبورتس الفرنسية الأولى، وقناة لا ليجا تي في بار، وقناة دازن 2 أتش دي، ونقةا دازن إيطاليا الأولى، وقناة لا ليجا تي في بريطانيا.

ولم يخض برشلونة أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي 2021/2020، بسبب انشغاله بمباراة كأس جوان جامبر، كما حصل على عطلة أطول من ريال مدريد بسبب تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أما فياريال فقد خاض جولتين في الليجا خلال الـ 10 أيام الماضية أمام هويسكا وإيبار، واستطاع جمع 4 نقاط ليحتل المركز الثامن بفارق نقطتين عن بيتس المتصدر من 3 مباريات.

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وأخفق فياريال في تحقيق أي فوز أمام برشلونة منذ مارس 2008 عندما انتصر في ملعب كامب نو بنتيجة 2/1، وسقط الفريق في الخسارة 18 مرة، وتعادل 6 مرات.

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برشلونة 4-0 فياريال

???? ملعب كامب نو (كتالونيا)

???? الدوري الإسباني (الجولة 3)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب للقاء القمة بين برشلونة وفياريال في الليجا

???? أصحبكم في هذه التغطية المباشرة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول خلال سير اللعب للتعرف على أدق التفاصيل

???? هذه هي أول مباراة رسمية بالنسبة للمدرب الجديد للبرسا “رونالد كومان” اختبار صعب بعد طرد لويس سواريز وسلسلة من المشاكل التي عانى منها الفريق بعد تقديم ميسي لطلب الرحيل.

???? ???? تشكيلة برشلونة اليوم: نوربيرتو مورارا نيتو – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبرتو – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنسو فاتي – فيليب كوتينيو – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان.

نوربيرتو مورارا نيتو – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيرجي روبرتو – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنسو فاتي – فيليب كوتينيو – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان. ???? ???? تشكيلة فياريال اليوم: سيرخيو أسينخيو – باو توريس – إستوبينان – راؤول ألبيول – ماريو جاسبر – شوكويزي – داني باريخو – فرانسيس كوكلين – موي جوميز – باكو ألكاثير – جيرارد مورينو.

سيرخيو أسينخيو – باو توريس – إستوبينان – راؤول ألبيول – ماريو جاسبر – شوكويزي – داني باريخو – فرانسيس كوكلين – موي جوميز – باكو ألكاثير – جيرارد مورينو. الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة..

5″ برشلونة عازم على التسجيل المُبكر وإنهاء السهرة بأقصى سرعة ممكنة..

10″ برشلونة الأفضل والأقرب.. دون أي وجود لفياريال

13″ أووووووووووه…كرة رائعة جدًا من أنسو فاتي نحو ميسي .. الدفاع يتدخل ويمنع ميسي من الوصول للكرة في الوقت المناسب.

15″ ⚽️ جوووووووووووووووووول …هدف أول لبرشلونة إثر تصويبة صاروخية من أنسو فاتي ذهبت في المقص الأيمن لمرمى فياريال، لم يستطع أسينخيو فعل أي شيء معها ..

…هدف أول لبرشلونة إثر تصويبة صاروخية من أنسو فاتي ذهبت في المقص الأيمن لمرمى فياريال، لم يستطع أسينخيو فعل أي شيء معها .. 15″ ???? جوردي ألبا تسلم كرة طولية من لينجليه على الرواق الأيسر..ثم مرر العرضية إلى فاتي الذي قابل الكرة بلمسة واحدة في المرمى مباشرة..

16″ الجهة اليسرى لبرشلونة في بداية هذه المباراة تقدم عمل قوي للغاية..

17″ حتى هذه اللحظة لم نشعر بوجود أنطوان جريزمان…هل تم الدفع به؟؟ غائب تمامًا عن أجواء اللعبة.

19″ ⚽️ جووووووووووووووووووول …الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق أنسو فاتي بمساعدة من فيليب كوتينيو..

…الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق أنسو فاتي بمساعدة من فيليب كوتينيو.. 19″ الهدف الثاني بدأ بهجمة مضادة سريعة بقيادة فيليب كوتينيو من قبل خط الوسط.. وظل يركض دون أي ضغط أو مضايقة من لاعبي وسط فياريال، ليمرر بينية نحو فاتي داخل منطقة الجزاء، سددها فاتي بلمسة واحدة بالقدم اليمنى على يسار الحارس أسينخيو..

34″ أوووووووووووه…نجم المباراة الأول “أنسو فاتي” يحصل على ركلة جزاء صحيحة بعد تعرضه للعرقلة من ماريو جاسبر داخل صندوق العمليات أثناء مروره بمهارة فردية عالية جدًا بالجهة اليسرى من المنطقة..

34″ الجهة اليمنى لفياريال المواجهة لأنسو فاتي تعاني الأمرين، سيئة جدًا اليوم، وسبب كل المشاكل!

35″ ⚽️ جوووووووووووووووووول ….الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي إثر ركلة جزاء.

….الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي إثر ركلة جزاء. 45″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول …هدف رابع للبرسا من نيران صديقة.. كرة عرضية من ليونيل ميسي يفشل مدافع فياريال “باو توريس” في تشتيتها ليودعها في الشباك..

…هدف رابع للبرسا من نيران صديقة.. كرة عرضية من ليونيل ميسي يفشل مدافع فياريال “باو توريس” في تشتيتها ليودعها في الشباك.. 45″ باو توريس كان يحاول إبعاد عرضية ميسي قبل وصولها إلى سيرجيو بوسكيتس..

46″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة عريضة جدًا غير متوقعة !!

الشوط الثاني

45″ بداية الشوط الثاني..

46″ تغيير أول في فياريال بنزول لاعب الوسط “إيبورا”.

46″ ???? تبديلان في نفس الوقت لفياريال بنزول “إيبورا وتريجوروس” بدلاً من باكو ألكاثير وفرانسيس كوكلين..

47″ انطلاق ألعاب نارية حول ملعب كامب نو ..

47″ ???? ???? ألعاب نارية كثيفة .. جمهور البرسا يحتفل بافتتاح موسم الفريق..

48″ أووووووووووووووووه…عملية ثنائية مذهلة بين فاتي وميسي، تنتهي بتمريرة خبيثة جدًا من فاتي نحو ميسي داخل صندوق العمليات، سددها ميسي بلمسة واحدة في يد الحارس الذي أمسك بها.

49″ ???? صوت جمهور برشلونة خارج ملعب كامب نو مسموع..

50″ ???? الألعاب النارية حول ملعب كامب نو “عرض مستمر”..

51″ ???????????????? مشهد رائع حول كامب نو..

64″ ???????????????????? الألعاب النارية مستمرة حتى هذه اللحظة.. وفياريال يسيطر على مجريات اللقاء.

64″ ☄️ أووووووووه…تصويبة مقوسة جميلة من ليونيل ميسي يُبعدها حارس فياريال برشاقة إلى ركنية.

70″ ???? تبديلان في صفوف برشلونة بنزول “بيدري وعثمان ديمبيلي” بدلاً من كوتينيو وفاتي.

74″ الموهوب الياباني “كوبو” يأخذ مكان النيجيري شوكويزي في تشكيلة فياريال.

78″ ???? تبديلان جديدان في صفوف برشلونة بنزول “ترينكاو وميراليم بيانيتش” بدلاً من أنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس..

83″ بطاقة صفراء لمهاجم فياريال “جيرارد مورينو”.

84″ ???? آخر تغييرات فياريال والمدرب أوناي إيمري بنزول “موري وكارلوس باكا” بدلاً من راؤول ألبيول وجيرارد مورينو.

85″ ???? أووووووووه…تسديدة مقوسة جميلة من البديل البرتغالي “ترينكاو” يُبعدها حارس فياريال، لترتد وتجد ليونيل ميسي الذي راوغ بمهارة ومن وسط 3 لاعبين يسدد كرة ساقطة، ينهض الحارس أسينخيو ويُبعدها إلى ركنية بقفزة سريعة..

86″ فياريال يواصل المحاولة لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه ..

87″ كوبو أحدث الفارق في الخطوط الأمامية.. لا يجب أن يجلس على دكة فياريال هذا الولد.

88″ محاولات فياريال يغلب عليه التسرع .. لو ركزوا قليلاً لتمكنوا من تسجيل هدف أو هدفين على الأقل.

89″ نلعب في الدقيقة الأخيرة ولا يزال فياريال مستحوذ ويحاول .. وسط دفاع قوي من برشلونة الذي لا يريد أن تهتز شباكه بأي هدف.

90″ الحكم يضيف ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع.

93″ صافرة نهاية المباراة .

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