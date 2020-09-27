بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “يوفنتوس وروما” في إحدى مباريات اليوم الأحد 27-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

تنقلمباراة “يوفنتوس وروما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما تنقل على سكاي سبورت سيريا آ، وقناة بريمير سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأولمبيكو”.

يدخل فريق “يوفنتوس” ثاني مبارياته في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب “أندريا بيرلو” الذي سيسعى إلى تقديم أوراق اعتماده إلى جماهير السيدة العجوز من خلال المواجهة الصعبة الأولى له هذا الموسم.

وحقق يوفنتوس الفوز في مباراته الأولى امام سامبدوريا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعبه “أليانز ستاديوم”.

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في المقابل يدخل “روما” المباراة بظروف صعبة بعدما قررت المحكمة الرياضية إعتباره خاسرًا بنتيجة (3-0) في مباراته الأولى أمام هيلاس فيرونا بسبب خطأ إداري من مسئولي فريق ذئاب العاصمة، بعد مشاركة اللاعب الدولي المالي “أمادو دياوارا” في المباراة دون تسجيله في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وشارك دياوارا، في مباراة هيلاس فيرونا، واسمه مسجلاً في قائمة اللاعبين تحت سن 22 عامًا في الفريق منذ الموسم الماضي، والآن أصبح عمره 23 سنة.

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يوفنتوس 2-2 روما

ملعب الأولمبيكو (روما)

الدوري الإيطالي (الجولة الثانية)

????انتهت

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “يوفنتوس وروما” ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

تشكيلة يوفنتوس | تشيزني – دانيلو – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيليني – خوان كوادرادو – ديجان كولوسيفسكي – أدريان رابيو – وستون مكيني – آرون رامسي – ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو.

تشيكلة روما | ميرانتي – جيانلوكا مانشيني – روجر إبانيز – ماراش كومبولا – دافيد سانتون – جوردان فيرتو – لورينزو بيليجريني – ليوناردو سبينازولا – بيدرو رودريجيز – هنريك مخيتريان – إيدين دجيكو.

“0 بداية المباراة

“11 تشيزني يتصدى لكرة انفراد من هنريك مخيتريان.

“29 ضربة جزاء لصالح فريق روما بعد لمسة يد على أدريان رابيو داخل المنطقة.

“30???? وبطاقة صفراء على رابيو.

“31⚽جوووووووووول – جوردان فيرتو يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها على يسار تشيزني الذي كان قريب من صد الكرة ولكن تأخذ يده وتسكن الشباك.

“36???? وبطاقة صفراء على مدافع روما ماراش كومبولا.

“43 ضربة جزاء لصالح فريق يوفنتوس بعدما ارتطمت تمريرة رونالدو في يد المدافع داخل منطقة الست ياردات.

“44⚽جوووووووووول – كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل لليوفي من علامة الجزاء.

“45+1 ⚽جوووووووووول – جوردان فيرتو يسجل الهدف الثاني لروما بعد هجمة مرتدة سريعة جدًا قادها هنريك مختيريان.

“45+3 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدفين مقابل هدف.



بداية الشوط الثاني

“54???? بطاقة صفراء على لاعب روما لورينزو بيليجريني

“64???????? تبديلان دفعة واحدة ليوفنتوس بخروج وستون مكيني ودخول آرتور ميلو، وخروج الفارو موراتا ودخول دوجلاس كوستا.

“62???????? بطاقة صفراء ثانية وحمراء على أدريان رابيو بعد تدخل قوي على هنريك مختيريان.

“68????التبديل الثالث لليوفي بخروج آرون رامسي ودخول رودريجو بينتانكور.

“68????تبديل أول لروما بخروج دافيد سانتون ودخول برونو بيريز.

“69⚽جوووووووووول – كريستيانو رونالدو يعادل النتيجة ليوفنتوس برأسية رائعة سكنت شباك ميرانتي.

“69 قصة الهدف: دانيلو يرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الست يارادت أرتقى لها رونالدو فوق الجميع وضربها بالرأس في المرمى.

“72????التبديل الثاني لروما بخروج لورينزو بيليجريني ودخول دياوارا.

“85????التبديل الرابع ليوفنتوس بخروج ديجان كولوسيفسكي ودخول جانلوكا فرابوتا.

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (2-2).

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