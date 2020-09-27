رياضة | ضربة موجعة لمورينيو قبل موقعة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لمورينيو قبل موقعة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي لضربة موجعة اليوم الأحد فبعد أن تعادل فريقه أمام نيوكاسل بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة.

أصبح مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيون مين إلى الإصابة وبات مهدد بالغياب عن مواجهة تشيلسي القادمة ضمن كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين بعد غداً الثلاثاء.

في الوقت الذي يخشى فيه البرتغالي أن تطول مدة غياب سون إلى ما بعد ذلك ويغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل على ملعب إستاد أولد ترافورد.