رياضة | بأربعة أهداف الزمالك يحقق فوزاً مثيراً على حساب الجونة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر بأربعة أهداف الزمالك يحقق فوزاً مثيراً على حساب الجونة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الزمالك من الفوز على نظيره الجونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة بين الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وبن شرفي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وشهدت المباراة سيطرة مبكرة من الزمالك على مجريات اللعب وضغط هجومي من بداية المباراة واستغل كاسونجو خطأ من مدافعي الجونة وانطلق بالكرة ثم سددها قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس إسلام طارق في الدقيقة الثانية بعدها ركنية للزمالك من الجانب الأيمن مرت لكنها بدون خطورة .

وانطلق حازم إمام من جهة اليمين ليرسل تمريرة عرضية وصلت لأوباما داخل منطقة الجزاء الذي سددها من لمسة واحدة ولكن بعيدة عن المرمى خارج الملعب بعدها عبدالله جمعة يرسل الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع من على القائم الأول في الدقيقة الخامسة لتخرج ركنية للزمالك وتستمر معها المحاولات الهجومية البيضاء لكنها دون خطورة حقيقية على المرمى .

ويواصل الزمالك محاولاته الهجومية ويرسل بنشرقي تمريرة طولية من منتصف الملعب لكاسونجو ولكن وصلت للحارس إسلام طارق فيما اعتمد الجونة على لعب الكرات القصيرة للسيطرة على منطقة وسط الملعب .

ويرد الجونة بتسديدة أرضية من إسلام رشدي من خارج منطقة الجزاء تمر بعيدة عن مرمى جنش في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويحصل الجونة على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن نفذها عمرو عبدالفتاح عموري وقابلها والتر بواليا بضربة رأس قوية سكنت على يمين جنش إلى داخل الشباك معلنا تقدم الجونة بهدف دون رد في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

بعد الهدف يكثف الزمالك من محاولاته الهجومية وينطلق بن شرقي يمررها داخل منطقة الجزاء ثم تصل عند كاسونجو يسددها أرضية يتصدى لها جوناثان ينقذ مرماه من هدف محقق للزمالك في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها بن شرقي مباشرة لكن يتصدى لها الحارس إسلام طارق في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لإسلام رشدي لاعب الجونة بعد تدخل قوي في وسط الملعب بعدها عرضية من عبد الله جمعه يخرجها دفاع الجونة إلى خارج الملعب في الدقيقة 23 من عمر المباراة .

وينوع الزمالك هجماته من جانبي الملعب وينطلق زيزو ليرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها محمود علاء برأسية تخرج أعلى مرمى الجونة الى خارج الملعب في الدقيقة 25 من عمر المباراة .

ويعتمد الجونة على المرتدات بسرعة بواليا وعموري لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الزمالك بعدها يسدد أكرم توفيق كرة قوية من خارج المنطقة تمر أعلى العارضة في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين وتستأنف المباراة وينفذ بن شرقي ضربة ثابتة يقابلها كاسونجو برأسية تخرج على يمين إسلام طارق حارس الجونة إلى خارج الملعب .

وتتوالى محاولات الزمالك في المباراة فيما يركز الجونة على لعب المرتدات الخاطفة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أوباما بعد كرة مشتركة في وسط الملعب في الدقيقة 36 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته ويمرر عبدالله جمعة كرة عرضية تصل عند إمام عاشور لم يحسن استغلالها ثم يحصل على الكرة ويحصل على خطأ بعد ذلك .

ويكلل الزمالك محاولاته الهجومية بالهدف الأول عن طريق زيزو الذي تصدى للركلة الحرة على حدود المنطقة لعبها مباشرة مقوسة خلف الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى الجونة في الدقيقة 39 من عمر المباراة معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وينحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين ويحاول الجونة بعرضية من الجانب الأيسر قابلها بواليا بضربة رأس قوية مرت على يمين جنش .

بعدها فرصة جديدة للجونة بكرة طويلة تصل عند عموري يستلم ويسددها بيسراه قوية تصطدم بمحمود علاء وتخرج الى خارج الملعب ركنية للجونة في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول مرت دون خطورة على كلا المرميين رغم محاولات الزمالك ومرتدات الجونة عن طريق بواليا لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وفي الشوط الثاني دفع الزمالك بنفس تشكيلته الأساسية فيما حاول الجونة الدفع بتغييرين لتنشيط الجانب الهجومي للفريق .

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وحاول الجونة مباغتة الزمالك وتسديدة من البديل محمد محسن ليلة تخرج بجوار مرمى جنش إلى خارج الملعب .

وينحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات استنفار هجومي من الجونة لكنها بدون خطورة ويعتمد الزمالك على اللعب من الجانبين لفتح الملعب .

ويواصل الجونة محاولاته وعرضية من الجانب الأيمن يقابلها والتر بواليا بضربة رأس قوية لكنها مرت بعرض الملعب وحاول حمدي اللحاق بها لكن الكرة خرجت الى خارج الملعب .

ويرد الزمالك بهجمة خاطفة وعرضية من حازم إمام تصل لبن شرقي داخل المنطقة يراوغ المدافع ويمررها داخل المنطقة وسط دربكة دفاعية ليسددها أوباما مباشرة في الشباك في الدقيقة 56 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى بثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 من عمر المباراة بنزول فرجاني ساسي بدلا من أشرف بن شرقي ومصطفى محمد بدلا من كاسونجو وإسلام جابر بدلا من إمام عاشور لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

ويواصل الجونة محاولاته وعرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها والتر بواليا بضربة رأس يتصدى لها جنش ويخرجها لركنية للجونة تمر بدون خطورة بعدها في الدقيقة 62 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بانطلاقة هجومية لزيزو الذي تعرض لعرقلة من أكرم توفيق داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك يتصدى لها محمود علاء ليسددها قوية أرضية على يمين الحارس في الدقيقة 68 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف لهدف .

بعد الهدف حاول الجونة جاهدا وكرة عرضية يخرجها الونش الى خارج الملعب تصبح ركنية للجونة بعدها تمر عرضية دون خطورة .

ومحاولات مستمرة من الجونة عن طريق أحمد ياسر ريان وبواليا لتدارك النتيجة في ظل معاناة الفريق في صراع النجاة من الهبوط .

وينجح الجونة في تسجيل الهدف الثاني من كرة شتتها دفاع الزمالك ثم ردها الجونة ليمررها محارب بضربة رأس تصل داخل منطقة الجزاء استلمها والتر بواليا بين الدفاع وسددها بيسراها أرضية داخل شباك الزمالك في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

ويوقف الحكم المباراة بعد الهدف لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين .

وبعد استئناف المباراة يواصل الجونة محاولاته الهجومية لتدارك النتيجة والتعادل ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر طولية من جوزيف نجويم قابلها لؤي وائل بضربة رأس قوية سكنت على يسار جنش الى داخل الشباك في الدقيقة 80 من عمر المباراة معلنا تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بمصطفى فتحي بدلا من زيزو في الدقيقة 82 لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

وهجمة مرتدة للجونة عن طريق احمد ياسر ريان بعد انطلاقة رائعة لكن عرضيته الأخيرة اصطدمت بدفاع الزمالك وخرجت الى ركنية مرت بعدها دون خطورة .

وكثف الزمالك من محاولاته الهجومية وتمريرة بينية من طارق حامد خلف دفاعات الجونة لم يلحق بها مصطفى فتحي لتمر الى خارج الملعب تصبح ضربة مرمى للجونة .

وواصل الزمالك محاولاته عن طريق مصطفى محمد ومن خلفه فتحي وجابر على الجانبين لكن تأمين دفاع الجونة حال دون الخطورة .

ومن عرضية لحازم إمام داخل المنطقة وسط دربكة دفاعية حاول إسلام جابر تمريرها لمصطفى محمد لكن في النهاية شتتها الدفاع في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

وتوغل عبدالله جمعة داخل منطقة الجونة وينطلق بالكرة ويتعرض لإعاقة ويشير الحكم لاستئناف اللعب قبل أن تطالبه تقنية الفيديو بمراجعة اللعبة ليحتسبها الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم بست دقائق .

ويتصدى محمود علاء للركلة ليودعها أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بأربعة أهداف لثلاثة .

ويندفع الجونة مهاجما لمحاولة تعديل النتيجة ويرد الزمالك بهجمة خاطفة وبينية لمصطفى محمد الذي انفرد بالمرمى وحاول تسديدها من تحت يد الحارس الذي تألق ومنع الكرة في النهاية .

وقبل صافرة النهاية تصل هجمة للزمالك عن طريق مصطفى فتحي الذي سددها في العارضة ليطلق بعدها الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للجونة .