رياضة | بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي برشلونة يسعي بقوة إلى التعاقد مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت صحيفة " آس " أن نادي برشلونة يُجهز خطة جديدة من أجل حسم التعاقد مع اللاعب الهولندي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر المقبل.

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واوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد إقترح دخول لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي من أجل إقناع نادي ليون بالتخلي عن اللاعب, خاصة أنه قد خرج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان .

وأشارت الصحيفة أن برشلونة لن يقدم عرض جديدة الا إذا تخلي عن خدمات الثلاثي جونيور فيربو ، توديبو ، رافينيا من أجل توفير سيوله كافية لحسم الصفقة بشكل نهائي .

يذكر أن نادي ليون قد طلب مسبقاً الحصول على 40 مليون يورو من أجل حسم رحيل المهاجم الهولندي إلى برشلونة.