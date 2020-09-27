رياضة | خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى الأسبق للمنتخب السعودى، ضمن المرشحين لخلافة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، الذي اقترب من الرحيل عن قيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
بديل فايلر في النادي الأهلي
كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادى، المشرف العام على فريق الكرة، يفضل التعاقد مع مدرب أجنبى يمتلك سيرة ذاتية متميزة خلفا للمدرب السويسري رنيه فايلر.
وأوضحت المصادر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، يدرس عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب، أبرزهم «رينارد» والأرجنتينى «كالديرون» الذي كان يفاوض الزمالك لتدريب الفريق قبل الإعلان عن تولى البرتغالى باتشيكو قيادة الفريق الأبيض.
ووضع الخطيب محمد يوسف على رأس المرشحين لخلافة المدير الفنى السويسري رنيه فايلر، في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائى مع مدرب أجنبى مميز خلال الأيام المقبلة.