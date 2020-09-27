رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من الإعلان الرسمي عن صفقة إنتقال محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، في الميركاتو الصيفي.

إنتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي تدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق في ظل تراجع مستوى محمد مجدي أفشة ووجود نية لرحيل صالح جمعة عن الفريق نهاية الموسم.

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من جانبه كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن صفقة محمد إبراهيم اقتربت من الانتهاء بشكل رسمي، بعد وصول مسؤولي الفريقين إلى اتفاق يقضي بدفع مبلغ 12 مليون جنية لنادي نادي مصر المقاصة، بالإضافة إلى إعارة ضمن الصفقة.

وأوضحت المصادر أن الإتفاق مع محمد إبراهيم يقضي بحصول اللاعب على مبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد بزيادة مالية قدرها 500 ألف جنيه في كل موسم، أي أنه يتقاضى خلال المواسم الثلاثة 25.5 مليون جنيه.

وعن إمكانية انتقال محمد إبراهيم لصفوف نادي بيراميدز، كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، أن هناك تفاوض مع وكيل اللاعب لكن لم يحدث تواصل رسمي مع إدارة مصر المقاصة، عكس النادي الأهلي الذي تواصل بعرض رسمي.