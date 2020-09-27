شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي السابق يؤازر الدراويش قبل مواجهة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أشرف خضر، المدير الفني لنادي منتخب السويس، والمدير الفني الأسبق للإسماعيلي، على حضور مران الفريق، الأحد، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش «الاثنين»، ضمن مباريات الجولة الثلاثين للدوري.
واعتذر خضر عن عدم حضوره الجمعة، ضمن نجوم الإسماعيلي القدامى، الذين حضرو المران، لمؤازرة الفريق، بسبب قيادته لإحدى مباريات فريقه.
وحرص تامر موسى، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، على استقبال خضر، وتوجه بشكر مجلس الإدارة له على حرصه على المؤازرة.
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