شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: لن أترشح لإنتخابات الأهلي.. ويجب احترام رموز النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عن استيائه من إدارة الأهلي الحالية برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب التصرفات الصبيانية من مسؤولي المركز الإعلامي بالنادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «أنه قدم الكثير للنادي الأهلي عندما كان لاعبا، وأبناء النادي هم من يعطوا للفريق وليس أن يأخذوا من الفريق، ولن يستطيع أحد محو تاريج مجدي عبدالغني من النادي الأهلي لأنني شاركت في إنجازات عديدة للفريق».

وأكمل«هناك حملة ضدي من داخل النادي ويتم تأجير عدد من الأطفال المتواجدين بالمركز الإعلامي ويتم توجية الشتائم لي وهذا الأمر غير مفهوم وليس هذا هو الإحترام، وهؤلاء الأشخاص لم يكن يحلموا بأن يتواجدوا خلف سور النادي الأهلي».

وأختتم: «لن أترشح في إنتخابات النادي الأهلي مطلقا، ولا انشغل بهذا الأمر حاليا، وأريد فقط أن يكون هناك إحترام لرموز النادي الأهلي الذين أعطوا للفريق كثيرا دون إنتظار أي شئ».