شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة ينعى اللواء احمد الفولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة/ اللواء أحمد فولي نائب رئيس التايكوندو العالمي ورئيس التايكوندو الأفريقي الذي وافته المنية فجر الأحد. ونشر الاتحاد على صفحته الرسمية، مشاطرة للفقيد، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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