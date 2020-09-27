شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمود علاء يتحمل هدف الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك سابقًا، أن محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، يتحمل الهدف الذي استقبلته شباك القلعة البيضاء أمام الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 61.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:«محمود علاء الجامب (القفز) والمراقبة للمهاجم عنده ضايعه خصوصًا في الكرات الثابتة».