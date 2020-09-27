شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: محمود علاء يتحمل هدف الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك سابقًا، أن محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، يتحمل الهدف الذي استقبلته شباك القلعة البيضاء أمام الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 61.
وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:«محمود علاء الجامب (القفز) والمراقبة للمهاجم عنده ضايعه خصوصًا في الكرات الثابتة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: محمود علاء يتحمل هدف الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.