شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يتحدى «النني» فى مواجهة ليفربول وأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مواجهة مصرية خالصة، يلتقى فريق ليفربول الإنجليزى بقيادة محمد صلاح، اليوم منافسه الأرسنال المحترف ضمن صفوف محمد الننى، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدروى الإنجليزى. وفى اللقاء الثانى بنفس الجولة يقود النجمان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى فريقهما أستون فيلا، خلال لقاء فولهام الذي يقام عند الساعة السابعة إلا ربع. بتوقيت القاهرة.

ويواجه ليفربول الأرسنال مرتين خلال 72 ساعة، فلقاء اليوم بينهما سيكون في الدورى، والخميس المقبل ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والذى سيقام عند الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «أنفليد».

وفى اللقاء الأساسى الذي يجذب أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية والعالمية، اليوم، يحاول ليفربول بقيادة مدربه الألمانى، يورجن كلوب، استمرار سلسلة الانتصارات خلال الدورى الإنجليزى كنسخ مشوار البطولة الماضية التي منحته اللقب الغائب منذ 30 عاما عن دولاب ليفربول، بينما يخشى أرتيتا، المدير الفنى لفريق الأرسنال، تذوق مرارة الخسارة الأولى أمام «الريدز».

فاز ليفربول خلال الجولتين السابقتين، حيث خاض حامل اللقب الموسم المنصرم، بالجولة الأولى لقاء أمام نادى ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، وسجل النجم المصرى محمد صلاح ثلاثية في اللقاء الافتتاحى.

وبالجولة الثانية التقى ليفربول مع تشيلسى في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق الأحمر من الفوز بهدفين نظيفين سجلهما الأسد السنغالى ساديو مانى.

وبالنسبة لفريق الأرسنال، فكان حالته الفنية شبيهة جدا لفريق ليفربول، حيث فاز الجانرز في المباراتين، الأولى أمام نادى فولهام بثلاثية نظيفة مقابل لاشىء، وفى الجولة الثانية أمام فريق وست هام بهدفين لهدف. من المتوقع أن يعتمد كلوب على تشكيل لقاء تشيلسى خلال مباراة الأرسنال، حيث أليسون في حراسة المرمى وفى الدفاع أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، وفى وسط الملعب جورجينيو فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا، وفى خط الهجوم ساديو مانى، فيرمينو ومحمد صلاح.

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في المقابل يخوض الأرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى، بيرند لينو، ودفاعا، كيران تيرنى- جابرييل- روب هولدينج، ووسطا، آينسلى ميتلاند نايلز- جرانيت جاكا- دانى سيبايوس- هيكتور بيليرين، وهجوما، بيير إيميريك أوباميانج- أليكساندر لاكازيت – ويليان.