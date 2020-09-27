شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتقد الطريقة الفنية لـ«باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب متحفظ للغاية ولا يحب الخسارة ويلعب على المكسب والفوز ولو بهدف واحد، مضيفًا أن الزمالك لن يفوز بنتيجة كبيرة ولكنه في الوقت نفسه متحفظ دفاعيًا.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «أون تايم سبورتس 1»، أن غياب باتشيكو لمدة 3 سنوات عن الفريق سيزيد من تفوقه في الولاية الثانية ومن السهل التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا إذ يملك لاعبين مميزة.

وواصل حديثه: «من السهل على باتشيكو أن يرى جميع اللاعبين بشكل واضح، وكان يلعب في الماضي بـ 3 لاعبين في وسط الملعب الدفاعي».