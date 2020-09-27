شكرا لقرائتكم خبر عن «البدري» يحضر مباراة الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، في استاد القاهرة، لحضور مباراة الزمالك والجونة بالجولة ٣٠ من بطولة الدوري.

وحضر مع المدير الفني من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفى، المدرب العام، وأنيس الشعلالي، مدرب الأحمال.

ويحرص الجهاز الفني عل حضور مباريات الدوري للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، استعدادًا للتحضيرات القادمة، وفي مقدمتها مواجهة توجو بالجولتين الثالثة والرابعة في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.