شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يشكر الزمالك علي إرسال لاعبيه لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنة، تقديره لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور وفاروق جعفر، مستشار الكرة بالنادي، على الاستجابة السريعة في إرسال ثنائي الزمالك أسامة فيصل وحسام عبدالمجيد لتدريبات المنتخب الوطني، عصر اليوم، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وقال: «أشكر أمير مرتضي، المشرف على الكرة، على حسن تعاونه الصادق في أن يكون أول الأندية المصرية التي استجابت ووافقت على الانضمام الفوري للاعبي منتخب الشباب المصري وأتمنى أن تستجيب باقي الأندية في إرسال اللاعبين للمنتخب لإعدادها وتجهيزها للاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المقررة اول نوفمبر المقبل».