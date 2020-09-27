شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يقود برشلونة أمام فياريال بالليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فياريال في اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي: حراسة المرمى: نيتو. خط الدفاع: سيرجي روبرتو- بيكيه- لانجليت- جوردي ألبا. خط الوسط: سيرجي بوسكيتس- فرينكي دي يونج- فيليب كوتينهو. الهجوم: ليونيل ميسي- انسو فاتي- جريزمان. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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