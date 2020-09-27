شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك والأهلي في أزمة قبل مواجهة الرجاء والوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، عن الاختلافات بين الولاية الأولى والثانية للبرتغالى باتشيكو مع الزمالك حيث أكد أن باتشيكو حال فوزه بدورى الابطال فسيكون باتشيكو المحظوط الذي سيقدم هدية كبيرة لجماهير الابيض

وقال يونس في تصريحات عبر شاشة «أون تايم سبورتس 1»:«الزمالك والاهلى غير جاهزين وامامها مباراة قوية عنيفة امام الرجاء والوداد في نصف نهائى افريقيا».

وأضاف أن التأقلم الفنى بين باتشيكو واللاعبين سيأتى من خلال دراسة اللاعبين والتنظيم المتكامل للابيض مؤخرا لم يكتمل وتعتبر هذه الفترة تكامل للفريق وكل شئ جاهز ليتعامل باتشيكو مع الفريق بشكل جيد الفترة القادمة مؤكدا أن هذه الفترة صعبة وضيقة جدا وعمل باتشيكو سيتخلص في البداية في الناحية النفسية والاعتماد على 11 لاعب اساسي.