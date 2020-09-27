شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعب إب يتعاقد مع المدرب الوطني وليد النزيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 أفادت قناة الكأس الرياضية على حسابها في تويتر، أن نادي شعب إب تعاقد مع المدرب الوطني وليد النزيلي لتدريب فريق كرة القدم .

وهذه ليست المرة الأولى التي يقود بها النزيلي فريق شعب إب لكرة القدم، حيث قاده وفرق إتحاد اب و22 مايو واتحاد اب واليرموك وفحمان في مواسم سابقة بالإضافة الى نادي أهلي تعز الذي أعادة الى دوري الدرجة الأولى بعد ان هبط إلى دوري الثاني

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