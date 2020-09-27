توتنهام يسقط بالتعادل أمام نيوكاسل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق توتنهام في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه نيوكاسل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة والتي شهدت فوز ليدز على شيفيلد يونايتد 1 -صفر.
وتقدم توتنهام بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 25 وتعادل كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.
ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، أمام تشيلسي ونيوكاسل صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.
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