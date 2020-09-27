برشلونه مباشر الآن 1st barca HD.. مشاهدة مباراة برشلونة فياريال بث مباشر تابع لايف barcelona vs Villarreal



يستضيف ملعب كامب نو مباراة جديدة تجمع بين فريق برشلونة وفياريال ضمن مباريات الأسبوع 3 من بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر لها أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020، وتعد هذه المباراة من أصعب المباريات لفريق برشلونة وخاصة أنه لم يشارك في المباريات التأهيلية بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا وتكون المباراة الأولى لفريق برشلونة والتي يسعى من خلالها أن يقدم مباراة جيدة تسعد بها جماهير فريق برشلونة، ويحتل الفريق المركز الـ 17 بدون وجود نقاط في رصيده ويسعى أن يحصد أولى نقاطه حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول الترتيب.

فيما يخوض فريق فياريال مباراته أمام برشلونة وهو عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة أوناي إيمري الذي استطاع أن يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها الفريق من خلال مباراتين محققاً الفوز خلال مباراة وتعادل في أخرى ، ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وفياريال على قناة بي إن سبورت HD1+HD3 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت من خلالها أن يقدم مباراة جيدة تسعد بها جماهير فريق برشلونة، ويحتل الفريق المركز الـ 17 بدون وجود نقاط في رصيده ويسعى أن يحصد أولى نقاطه حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول الترتيب.فيما يخوض فريق فياريال مباراته أمام برشلونة وهو عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة أوناي إيمري الذي استطاع أن يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها الفريق من خلال مباراتين محققاً الفوز خلال مباراة وتعادل في أخرى ، ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وفياريال على قناة بي إن سبورت HD1+HD3 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية والساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة بتعليق حفيظ دراجي. تجدون هنا ( اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر ) تجدون هنا ( اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر )

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