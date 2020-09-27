زيزو يخطف التعادل للزمالك أمام الجونة بالشوط الأول

نجح فريق الزمالك في إدراك التعادل أمام الجونة بالشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 30 للدوري الممتاز.

تقدم الجونة بهدف في الدقيقة 13 ، لوالتر بواليا بضربة رأس يسأل عن الهدف محمود علاء لضعف الرقابة وعدم الارتقاء مع المهاجم ،وتعادل للأبيض احمد زيزو بهدف عالمي ومن ضربة حرة ماكرة- خارج منطقة الجزاء- خدع بها الجميع في الدقيقة 39.

يذكر ان الزمالك في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 58 نقطة والجونة الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

الشوط الأول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما ونجح في تهديد حقيقي لمرمى الجونة من خلال كرات بينية خلف دفاعات المنافس والتي اربكت خط

الدفاع ووجد كاسونجو الفرصة كبيرة في استغلال مساحات خالية ويسدد من شبه انفراد من 35 ياردة من خارج منطقة الجزاء يبعد بصعوبة الحارس اسلام طارق الكرة الى ركنية.

فشل الزمالك في استغلال السيطرة وحالة الإرتباك لدفاعت ووسط الجونة وقبل أن يفيق الجونة الذى اعتمد على مرتدات تكسرت سريعا وقبل الوصول للثلث الاخير من ملعب الأبيض.

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هدف مفاجئ في حراسة علاء.!

وسط السيطرة البيضاء، وفي الدقيقة 13 ومن أول هجمة للجونة، وضربة حرة مباشرة بالقرب من الضربة الركنية الى داخل منطقة الجزاء يرتقي من أعلى نقطة

والتر بواليا وسط حراسة محمود علاء ويضع صاروخ براسه مسجلا هدف التقدم للجونة

يضغط الزمالك ويهدر بغرابة كاسونجو ويرد عموري من هجمة سريعة ومن داخل المنطقة يلف ويضع بليسينج بعيدا عن المرمى.

يواصل الزمالك مع تحرك بن شرقي وعبد الله جمعة يسارا ويلعب عرضية لسيد زيزو يتباطئ ويبعد الدفاع.

هدف زيزو " الرائع"

في الدقيقة 39 ومن ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء حصل عليها بن شرقي ، وبذكاء يخدع احمد زيزو الجميع ويسدد الكرة في المرمى والزاوية البعيدة- غير المتوقعة- بدلا من ارسال عرضية- تسكن المرمى بعد أن بجوار القائم من الداخل الى الشباك.

يعتمد الجونة على سرعة لاعبيه خاصة عموري وبواليا وأكرم توفيق واسلام رشدي واحمد مجدي ويراوغ عموري داخل المنطقة ويسدد ويبعد بقدمه محمود علاء وأخرى برأس بواليا ويبعد عبد الله جمعة بالقرب من القائم الأيسر.