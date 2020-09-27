شوط أول سلبي بين النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا

سيطر التعادل السلبى علي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر و التعاون المقامة بينهم حاليا على استاد المدينة التعليمية وذلك في إطار منافسات دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

ودخل النصر المباراة بالتشكيل الآتي :

براد جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، عوض خميس، عبدالله الخيبري ، عبدالله

الصليهم، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، مارتينيز، عبد الرزاق حمد الله.بينما دخل التعاون المباراة بالتشكيل الاتى :كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، فهد الحمد، أحمد عسيري، اياجو سانتوس، حسن كادش، سيدرك أميسي، محمد ابو سبعان، سلطان مندش، ميتشيل ديوك، محمد السهلاوي.تأهل النصر إلى دور ال ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة حيث تلقى هزيمة وحيدة في دور المجموعات كانت في الجولة الأخيرة على يد العين بهدف نظيف، بينما تأهل التعاون إلى دور الـ16 بعدما استطاع تحقيق الفوز في الجولة الاخيرة علي فريق الدحيل القطري بنتيجة هدف دون رد، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.