استهل فريق كرة الصالات بنادي المنيا، مبارياته الودية ، اليوم الاحد، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، بالفوز على فريق جامعة المنيا بنتيجة 5/1 .
هدفين ) ، عماد حمدي هدف، ومن المقرر أن يخوض الفريق ثاني ودياته، غدا الاثنين ، امام فريق شركة الكهرباء .
وسجل أهداف المنيا خلال المباراة ، كل من ، مصطفى حسانين ( هدفين ) ، علاء دونجا (
أمام فريق الدرب الاحمر على صالة استاد المنيا ، يوم 6 اكتوبر القادم،
يذكر أن فريق صالات المنيا، سوف يخوض مباراته القادمة بالدوري الممتاز
ويضم الجهاز الفني لفريق صالات المنيا كل من، هشام بلية ، مديرا فنيا، ياسر مصطفى ، مديرا للكره، بسيوني مدرب عام ، مصطفى جلال ، مدرب احمال ولياقة بدنية، رضا احمد ، مدير إداري، تحت إشراف هاني صدقي، عضو مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صالات المنيا تبدأ ودياتها بالفوز على فريق الجامعة بنتيجة 5/1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.