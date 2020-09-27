صالات المنيا تبدأ ودياتها بالفوز على فريق الجامعة بنتيجة 5/1

استهل فريق كرة الصالات بنادي المنيا، مبارياته الودية ، اليوم الاحد، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، بالفوز على فريق جامعة المنيا بنتيجة 5/1 .



وسجل أهداف المنيا خلال المباراة ، كل من ، مصطفى حسانين ( هدفين ) ، علاء دونجا (

هدفين ) ، عماد حمدي هدف، ومن المقرر أن يخوض الفريق ثاني ودياته، غدا الاثنين ، امام فريق شركة الكهرباء .



يذكر أن فريق صالات المنيا، سوف يخوض مباراته القادمة بالدوري الممتاز

أمام فريق الدرب الاحمر على صالة استاد المنيا ، يوم 6 اكتوبر القادم،ويضم الجهاز الفني لفريق صالات المنيا كل من، هشام بلية ، مديرا فنيا، ياسر مصطفى ، مديرا للكره، بسيوني مدرب عام ، مصطفى جلال ، مدرب احمال ولياقة بدنية، رضا احمد ، مدير إداري، تحت إشراف هاني صدقي، عضو مجلس الإدارة.



