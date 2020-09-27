بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم 9/27 في الدوري الإسباني "رابط كورة لايف"

تُشاهدون مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز ، حيث تقام المباراة علي معلب كامب نو في تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية و الساعة 9:00 بتوقيت مصر والساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

يذكر أن مباراة برشلونة وفياريال هي مباراة منتظرة بين ناديين من أبرز الأندية في الدوري الإسباني ، ومن القنوات المفتوحة المجانية الناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي نايل سات نذكر beIN Sports HD 1 ويعلق علي المباراة حفيظ دراجي ، كما تنقل قناة beIN Sports HD 3 و beIN Sports 4K المباراة أيضًا بجودة hd.

لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر ( اضغط هنا )

ويفتتح برشلونة مشواره بالدوري الإسباني ضد فياريال الليلة، تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان، بعد تأجيل أول جولتين للفريق الكتالونى

بقرار من "الليجا".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن رونالد كومان سيخوض مباراة برشلونة الرسمية الأولى له ضد فياريال بطريقة 4-2-3-1.

ونذكر لكم من القنوات الناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي “استرا”، LaLiga TV Bar و beIN SPORTS 10 HD France و Eleven Sports 2 و Belgium و DAZN 1 Deutsch HD و Setanta Sports 1 HD Ireland و LaLiga TV Bar / HD و DAZN 2 Bar Deutsch HD و RMC Sport 1 و beIN Sports France 1 HD و LaLiga TV Bar و Movistar LaLiga HD.

Advertisements

دوماً ما يكون هنام إقبالاً كبيراً من قبل عشاق كرة القدم علي كافة مباريات فريق برشلونة الإسباني نظراً لكونه أحد أعرق الأندية الإسبانية

ويمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين علي رأسهم ليونيل ميسي ، بالإضافة إلي مجموعة آخري متميزة.

رابط يلا شوت HD الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم بث مباشر اونلاين دون تقطيع online جوال لايف مباشر برشلونة وفياريال yalla shoot رابط أونلاين بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال الدوري الاسبانيkora live رابط شغال بدون تقطيع الأسطورة الجديد bein sports HD1 لايف ،LIVE بث مباشر برشلونة وفياريال برشلونة في بداية انطلاقته يبحث عن المستقبل، كما يطمح الفريق الكتالونى في توطيد علاقة المدرب الجديد مع اللاعبين في أولى الاختبارات الحقيقية بالدورى، ويأمل البارسا في طى صفحة الأحزاء والبدء من جديد نحو مستقبل أفضل للاعبين online مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال مباشر كورة لايف kora star بدون تقطيع رابط شغال مباراة برشلونة ضد فياريال bein sports HD

تقام مباراة الأسبوع الثالث في الدورى الإسبانى بين فريقى برشلونة وفياريال يوم الأحد 27/9/2020، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 19:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

تجدون هنا ( بث مباشر برشلونة وفياريال )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة برشلونة )