بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني "رابط يلا شوت"

استقر الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني، على ملامح تشكيل البارسا ضد فياريال فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

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علي جانب آخر من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بهذا التشكيل المتوقع: في حراسة المرمى: نيتو. في خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو. في خط الوسط:

بوسكيتس، كوتينيو، دي يونج. في خط الهجوم: جريزمان، أنسو فاتي، ميسي

وأوضحت الصحيفة أن رونالد كومان استقر بالفعل على الـ 11 لاعباً الذين سيبدأ بهم مباراته الأولى الرسمية مع برشلونة، ليكون نيتو فى حراسة المرمى بديلاً لتير شتيجن المصاب، وسيعتمد على رباعي الدفاع سيرجي روبرتو، بيكيه، لينجليت وألبا، على أن يكون أمامهم فى الارتكاز دى يونج وبوسكيتس، ثم ثلاثة لاعبين فى الوسط ميسي وكوتينيو وجريزمان.

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أما بالنسبة للهجوم فتوقعت الصحيفة دفع كومان بأنسو فاتي فى المركز 9 بعد رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

من ناحية أخرى، أكد الهولندى رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، أنه ليس السبب الرئيسى فى رحيل الأوروجويانى لويس سواريز عن صفوف الفريق الكتالونى، كما يتردد فى وسائل الإعلام، وكانت تقارير أكدت أن رونالد كومان مدرب برشلونة أخطر لويس سواريز أنه خارج

حساباته فى الموسم الجديد، لينتقل اللاعب فى النهاية إلى أتلتيكو مدريد، وقال مدرب برشلونة فى مؤتمر صحفي، فى افتتاح مشواره بالليجا على ملعب كامب نو، "منذ اليوم الأول احترمت سواريز وتدرب مع الفريق حتى اليوم الأخير، قلت لسواريز بأنه قد لا يُشارك كثيرًا حال بقائه لكن إذا بقى سوف أعتمد عليه، هذا قرار النادى والإدارة".

أما عن فياريال فمن المتوقع أن يلعب اليوم بهذه التشكيلة: في حراسة المرمى: سيرجيو أسينخو في الدفاع: ماريو جاسبار – روميرو موراي – باو توريس – برفيس إستوبينان في خط الوسط: صامويل تشوكويزي – داني بارييخو – فرانسيس كوكولين – ماو جوميز في خط الهجوم: جيرارد مورينو – باكو ألكاسير.

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