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بث مباشر | مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

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زوار موقع "الوفد"، أهلًا ومرحبًا بكم في بث مباشر وتغطية حية لمباراة  وفياريال في .

المباراة التي تقام على ملعب "الكامب نو"، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية .

هذا اللقاء هو الأول لـ برشلونة في الليجا بموسم 2020/2022، رغم انطلاق المُسابقة قبل ثلاثة أسابيع، ولكن رابطة الليجا،

كانت قد قررت تأجيل مباراتي الجولة الأولى والثانية للنادي الكتالوني، بسبب المُشاركات الأوروبية.

العديد ينتظرون تلك المباراة، بسبب العديد من الأشياء، أبرزها رؤية ليونيل في الملعب لأول مرة بعد هجومه المستمر على إدارة برشلونة خلال الفترة الماضية، ومعرفة أفكار رونالد

كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني، الذي يدخل مباراة فياريال بتشكيل مختلف عما اعتدادنا رؤيته مع سيتين أو فالفيردي.

تشكيل برشلونة ضد فياريال

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حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: بوسكيتس، كوتينيو، دي يونج.

خط الهجوم: جريزمان، أنسو فاتي، ميسي.

 

 

 

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