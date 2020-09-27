مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم علي بي ان سبورت bein sport live hd

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني ، و نستعرض معكم موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ، والمقرر أن تقام على ملعب “الكامب نو” ملعب الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم علي

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تعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق برشلونة الإسباني منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تم تأجيل الجولتين الماضيتين وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق، بينما يقف فياريال في المركز الثالث ضمن ترتيب الليجا

برصيد 4 نقاط، حصدهما من فوز وتعادل.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وفياريال، مساء الأحد المقبل الموافق 27 سبتمبر 2020، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.