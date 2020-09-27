زيزو يسجل هدف "عالمي" للزمالك ويتعادل أمام الجونة

سجل الزمالك هدف التعادل أمام الجونة ، خلال المباراة الجارية ،ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الممتاز والذي حسمه الأهلي لصالحه منذ الجولة الثامنة والعشرون. الدوري المصري الممتاز والذي حسمه الأهلي لصالحه منذ الجولة الثامنة والعشرون. سجل أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل في الدقيقة 39، بعد تسديدة رائعة من كرة ثابتة ، ظل حارس الجونة بمكانه دون حركة.

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