رياضة | النني يشارك فى مران أرسنال الأخير قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر النني يشارك فى مران أرسنال الأخير قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد النني اليوم الأحد فى تدريبات فريقه أرسنال قبل مواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الانفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

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وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين حقق نادي آرسنال الفوز على ليفربول بركلات الترجيح ليتوج ببطولة الدرع الخيرية فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.