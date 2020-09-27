رياضة | نجم آرسنال على أعتاب لاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال على أعتاب لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الألماني شكودران موستافي نجم دفاع آرسنال الإنجليزي أصبح قريبًا من العودة إلى الدوري الإيطالي.

وأكد موقع لاتسيو برس الإيطالي أن موستافي أصبح قريبًا من الإنتقال إلى لاتسيو، حيث إتفق على أغلب الشروط الشخصية ومتبقى فقط الإتفاق على المكافآت.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن موستافي البالغ من العمر 28 عامًا كان قد لعب موسمين في بطولة الدوري الإيطالي عندما كان لاعبًا في صفوف سامبدوريا قبل الإنضمام إلى فالنسيا في عام 2014 ثم آرسنال عام 2016.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن النجم الألماني شارك مع المدفعجية في 142 مباراة وسجل 9 أهداف لكن مستواه تراجع وأصبح يرتكب الكثير من الأخطاء.

وألمح الموقع الإيطالي أنه مع الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الإنجليزي في خط الدفاع لم يعد لموستافي مكان في تشكيلة الجانرز.