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رياضة | كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يعلن تشكيل لمواجهة فياريال في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهولندي فرانك كومان المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فياريال بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة جاء كالتالي :- 

حراسة المرمى : نيتو 

خط الدفاع : سيرجو روبيرتو -  بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا 

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خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينهو

خط الهجوم : ليونيل - أنسو فاتي - جريزمان 

البدلاء :- 

ألينيا - بيانيتش - ديمبلي - رافينيا - بيدري - ترينكاو - جونيور - إيناكي بينيا - بويج - أراوخو - مينغو وأرناو تيناس

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