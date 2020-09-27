رياضة | حسام البدري يحضر مباراة الزمالك والجونة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام البدري يحضر مباراة الزمالك والجونة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، في استاد القاهرة، لحضور مباراة الزمالك والجونة بالجولة 30 من بطولة الدوري.

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وحضر مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي المدرب العام وانيس الشعلالي مدرب الاحمال.

ويحرص الجهاز الفني عل حضور مباريات الدوري للوقوف علي المستوى الفني والبدني للاعبين، استعدادا للتحضيرات القادمة، وفي مقدمتها مواجهة توجو بالجولتين الثالثة والرابعة في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية بالكاميرون.