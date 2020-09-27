رياضة | ليستر سيتي يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي أنه قادم بقوة للمنافسة على المراكز المتقدمة في البريميرليج للموسم الجاري وذلك بعد أن سحق فريق نادي مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم الأحد.

وتمكن الإنجليزي جيمي فاردي من قياده فريقه لتحقيق الفوز بعدما أحرز ثلاثة أهداف إثنين منها عن طريق ركلتي جزاء فيما أحرز جيمس ماديسون ويوري تيلميانز من ركلة جزاء أخرى الهدفين الآخرين.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن هذه المرة تعتبر الأولى التي يسجل فيها ليستر سيتي الفوز في أول ثلاثة لقاءات في الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته.

وأضافت الشبكة إلى أن ليستر سيتي بات أول فريق في البريميرليج ينجح في تسجيل ثلاثة ركلات جزاء في مباراة واحدة.