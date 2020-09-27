رياضة | الزمالك يعلن موقف نجم الفريق من مواجهتي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موقف نجم الفريق من مواجهتي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مسؤولو نادي الزمالك، موقف الاعب محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول، من مواجهتي الرجاء البيضاوي المغربي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
عبدالشافي يغيب عن مواجهتي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا
أعلن مسؤولو نادي الزمالك، غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، عن مواجهتى الرجاء البيضاوى فى دور نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا.
وكان محمد عبدالشافي قد تعرض لإصابة بكسر فى عظمة الترقوة وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مسؤولو الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن شيفو لن يكون قادرًا على اللحاق بالمواجهتين المقبلتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي، حتى لا تتفاقم إصابته، التى تعرض لها أثناء مشاركته مع الأبيض فى مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدورى الممتاز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل.