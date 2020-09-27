رياضة | رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به الفريق مباراته أمام الزمالك والمقرر انطلاقها في تمام الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

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إسلام طارق، جوناثان نجويم، لؤي وائل، خالد صبحي، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو عبد الفتاح «عموري»، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الغرباوي، إسلام محارب، محمد محسن «ليلة»، عمرو سعداوي، آلان كيامابادي، أحمد حمدي، محمود شبراوي، محمد ناجي «جدو»، أحمد ياسر ريان.